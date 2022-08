The Devil in Me, la nueva entrega de The Dark Pictures Anthology, ya tiene fecha de estreno y llegará el 18 de noviembre

The Devil in Me, la nueva entrega de la saga The Dark Pictures Anthology, ya tiene fecha de estreno, y es que según fue dado a conocer por parte de Supermassive el juego saldrá el próximo 18 de noviembre.

Este nuevo juego de la saga de terror, corresponde a la cuarta entrega, y llega tras el lanzamiento de Man of Medan (2019), Little Hope (2020) y House of Ashes (2021).

En el marco de la Gamescom 2022, es que fue presentado un nuevo adelanto del juego, el cual transportará a los jugadores a un castillo lleno de trampas mortales, y donde tendrán que resolver una serie de rompecabezas para escapar con vida.

“Un grupo de realizadores de documentales recibe una misteriosa invitación a una réplica moderna del «Castillo de los asesinatos» del asesino en serie H. H. Holmes. Pero, nada más llegar, descubren que los están observando y manipulando, y de repente se juegan mucho más que la audiencia...”, apunta la descripción del título en Steam.

Cabe recordar que en febrero pasado desde Supermassive registraron una serie de nombres, los cuales estarían relacionados con las próximas entregas de la saga. Entre los nombres registrados se encuentran: “The Craven Man”, “O Death”, “Directive 8020″, “Intercession” y “Winterfold”.