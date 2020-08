The Fallen One: Encontraron al mejor jugador de Fall Guys del mundo

Luego de que los desarrolladores del videojuego dieron a conocer que el mejor jugador de Fall Guys tiene acceso a un traje especial, se inició una búsqueda frenética a través de la red.

Pero mientras se creó el concepto de “The Fallen One”, haciendo un guiño al elegido caído entre todos los caídos, también quedó claro que el mejor jugador podría no tener idea de que tenía el traje, ya que este se sumó de forma automática al inventario. No recibió ninguna notificación ni trofeo.

Con el correr de las horas, desde la cuenta oficial de Twitter del videojeugo solo dejaron en claro su nick: “FALL GUY 1839″.

En última instancia, la cuenta oficial de Twitter del videojuego reveló que el streamer “Dr. Lupo” es dicho usuario y estadísticamente es el mejor jugador. Por ahora.

El propio Lupo reveló el traje especial, una especie de armadura espacial.

Claro que la gloria es efímera, ya que a medida que el canal de Twitch de Dr. Lupo se llenó, también comenzó a perder una y otra vez en las rondas.

Quizás la presión de ser “The Fallen One” era demasiada, pero los trolleos de la propia cuenta oficial lo son aún más. “Desde que le dimos el traje a Dr Lupo, ha estado en una racha perdedora. Él es el nuevo Tim The Tan Man. De Héroe a Cero. Odiarías verlo. ¿Le quitamos el trajo si no puede tener una victoria hoy?”, bromearon.