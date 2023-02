The First Slam Dunk superó a Evangelion: 3.0+1.0 para seguir escalando en el ranking de las películas de anime más vistas en Japón

The First Slam Dunk, la película basada en el manga creado por Takehiko Inoue, sigue expandiendo su éxito tras su presentación en cines de Japón.

A la fecha, la película ha vendido más de 7.11 millones de entradas, recaudando 10 mil 300 millones de yen, lo que implica un monto superior a los $77.5 millones de dólares.

Con esas cifras, la película de Hanamichi y compañía ya se sitúa en el puesto número 12 de las películas de anime más vistas de Japón, superando a Evangelion: 3.0+1.0. Al mismo tiempo, ya está en el lugar 38 de las películas más exitosas presentadas en cines de Japón.

A la fecha, la película de anime más exitosa de todos los tiempos en Japón es Demon Slayer Mugen Train, la que al mismo tiempo es la película japonesa que más dinero ha recaudado en el mundo al superar los $500 millones de dólares.

En el listado japonés, en segundo lugar está el Viaje de Chihiro, seguida de la romántica Your Name, La Princesa Mononoke, el Castillo Ambulante, One Piece Film: Red, Ponyo y Weathering with You.