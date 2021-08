The Flash “no es realmente una película de cómics” según su director de fotografía

La película de The Flash no solo contará con la presencia de Barry Allen y varios personajes de los cómics del velocista escarlata, sino que también involucrará a otros superhéroes basados en las publicaciones de DC que contemplarán desde el Batman de Michael Keaton hasta la Supergirl de Sasha Calle. Pero aunque con esos elementos The Flash claramente será una cinta de superhéroes basada en los cómics, su director de fotografía sostiene que la propuesta de esta producción se desmarcaría de ese género.

Recientemente Henry Braham conversó con el portal Collider a propósito de su trabajo como director de fotografía de The Suicide Squad y al ser consultado sobre su desempeño en la película de The Flash señaló que no vería a esta entrega como una cinta de superhéroes.

“(The Flash) va genial. Quiero decir, es una película compleja, y es un concepto fantástico de traer generaciones de este tipo de cómics”, dijo Braham. “Una vez más, no es realmente una película de cómics. No se basa en la realidad, pero es mucho más compleja desde el punto de vista técnico. Creo que todos los realizadores están realmente interesados en que la complejidad técnica de la narración no se interponga en el camino de la realización de películas de buena calidad”.

“Con suerte, no creo que será vista como una película de superhéroes. Se verá como una película y eso es lo que es. Creo que esa es la forma en que deben ir estas cosas”, agregó. “Necesitamos hacer películas geniales, geniales, geniales que tengan superhéroes que tengan personajes veraces detrás de ellos, con todos los defectos de carácter que encontramos en la humanidad “.

Braham obviamente no reveló ningún pormenor de la película, pero de todas maneras comentó cómo fue trabajar con Michael Keaton y aseguró que la primera cinta en solitario de The Flash tendrá una gran escala.

“Es un placer trabajar con el elenco ya que son fantásticos. Michael, por supuesto, es un genio, y es maravilloso verlo recrear ese papel pero en la actualidad. Es maravilloso. Creo que la película tiene un alcance enorme y tengo la suerte de poder trabajar en películas que me gustaría ir a ver”, dijo el director de fotografía. “No estoy realmente interesado en las películas de cómics. Me interesan las películas que me llevan en un viaje, un viaje emocional y un viaje visual”.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (IT) planea estrenarse en noviembre de 2022.