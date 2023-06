The Flash no se habría hecho si Michael Keaton se negaba a regresar como Batman

Quedan tan sólo unos días para el estreno de The Flash, y ahora el director, Andy Muschietti, junto a la productora Barbara Muschietti han dado a conocer que la película no se habría realizado si es que Michael Keaton no regresaba para interpretar a Batman.

A través de una conversación con Gizmodo el director fue consultado sobre la participación de Keaton en el filme y si tenían algún tipo de plan de respaldo si es que este se negaba. “Estábamos, por supuesto, llenos de esa confianza ciega que tienes cuando estás desarrollando una película y te emocionas con ideas como esta”.

“Todos estábamos emocionados creyendo que tener a Michael Keaton como Batman sería algo grandioso en la película. Y también, creo que todos creíamos que él estaría emocionado por eso. Y lo estaba”, agregó.

A esto la productora Barbara Muschietti complementó que “Y en momentos como ese solo tienes que inclinarte. Mientras nos sentábamos con él en un delicioso almuerzo, le dijimos que no podíamos hacer la película sin él. Y se subió al tren”.

The Flash tiene programado su estreno para el próximo 16 de junio.