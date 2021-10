The King’s Man quiere que recuerden su existencia con este adelanto que presenta a sus protagonistas

Si las cosas hubiesen marchado de acuerdo a los planes originales del estudio, en un par de semanas más se cumplirían dos años desde el estreno de The King’s Man, la nueva película que explorará el origen de la agencia de espías que figura en la saga de The Kingsman.

Pero la pandemia y la fusión de Fox y Disney cambiaron esas ambiciones y The King’s Man todavía no consigue concretar su estreno.

Así, con miras a un lanzamiento que recién está planificado para el próximo mes de diciembre, esta semana 20th Century Studios decidió recordar la existencia de esta producción de la mano de un nuevo adelanto.

Por supuesto, este no es el primer teaser de The King’s Man. No obstante, este avance ofrece algo diferente a los adelantos anteriores y en poco menos de un minuto nos presenta a Orlando (Ralph Fiennes), Polly (Gemma Arterton), Shola (Djimon Hounsou) y Conrad (Harris Dickinson), el grupo de personajes que estará detrás de la formación de la agencia de espías.

Sin más preámbulos, pueden ver este nuevo vistazo a The King’s Man a continuación:

Si nada vuelve a cambiar, The King’s Man se estrenará este 22 de diciembre de 2021 en Estados Unidos.