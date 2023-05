The Last of Us y otros juegos entran al Salón de la Fama de los Videojuegos

Como todos los años se ha dado a conocer una nueva tanda de videojuegos que se sumarán al Salón de la Fama Mundial del Videojuego en el museo The Strong en New York.

El listado de juegos que en esta ocasión se suman al selecto grupo es encabezado por por The Last of Us, el exitoso título de Naughty Dog que recientemente tuvo una adaptación a aserie de televisión de la manode HBO y Wii Sports.

Los otros juegos corresponden a Computer Space de 1971, el primer juego comercial que derivó en la creación de Atari. “No había industria de los videojuegos en 1970. Los programas que ahora llamamos videojuegos estaban guardados en ordenadores de universidades y laboratorios de investigación, inaccesibles para el público. Computer Space cambió todo esto en 1971″, mencionan al respecto.

Finalmente, el listado se cierra con Barbie Fashion Designer de 1996, sobre elc ual apuntan “Digital Domain/Mattel Media mostraron que un juego dirigido a chicas podía triunfar vendiendo más de 500.000 copias en dos meses. El juego ayudó a ampliar el mercado en un momento importante, todavía presente, sobre los géneros y estereotipos. Barbie Fashion Designer fue innovador al romper la brecha entre lo digital y físico, facilitando que se diseñasen ropas para las muñecas Barbie que podían ser impresas en tela especial”.

Entre los juegos que ya conforman parte del Salón de la Fama, se encuentran títulos como Final Fantasy VII, Mortal Kombat, Mario Kart o The Legend of Zelda: Ocarina of Time.