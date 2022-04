The Mandalorian tendría un liderazgo indiscutido en las visualizaciones de Disney Plus

¿Cuál es la serie más popular de Disney Plus? Si bien el streaming aún no es tan longevo como para identificar definitivamente a su producción más exitosa, un nuevo reporte sostiene que hasta ahora The Mandalorian sería el éxito indiscutido del streaming de la Casa de Mickey Mouse.

Esta semana The Hollywood Reporter publicó un informe realizado por la empresa Nilsen donde se sostiene que las ocho producciones originales de Star Wars y Marvel que Disney Plus ha estrenado hasta la fecha, simplemente son lo más demandado en esa plataforma en materia de series. Pero aunque aquello sería fácil de deducir en base a las publicaciones en redes sociales y la propia propuesta de Disney Plus, lo más llamativo de este informe es que asegura que The Mandalorian lideraría ampliamente ese fenómeno.

Después de todo, de acuerdo a las cifras de Nielsen, la segunda temporada de The Mandalorian sería la entrega de una serie original de Disney Plus más vista en esa plataforma hasta ahora. Todo mientras que el primer ciclo de la serie ostentaría el segundo puesto y recién en un tercer lugar se ubicaría Loki, la única serie de Marvel que hasta ahora ha superado los mil millones de visualizaciones en una sola semana.

Tengan en cuenta que aunque los datos de Nielsen no son oficiales y solo consideran el desempeño de las series durante las semanas que han estado en emisión, sus cifras dicen que este sería el volumen de visualizaciones de los programas de Star Wars y Marvel para Disney Plus:

The Mandalorian -Temporada 2 (8,38 mil millones de minutos vistos)

The Mandalorian - Temporada 1 (5,42 mil millones de minutos vistos)

Loki -Temporada 1 (5,23 mil millones de minutos vistos)

WandaVision - (4,8 mil millones de minutos vistos)

The Book of Boba Fett Boba Fett (4,4 mil millones de minutos vistos)

The Falcon and The Winter Soldier (4,15 mil millones de minutos vistos)

Hawkeye (3,46 mil millones de minutos vistos)

Según The Hollywood Reporter, las seis series mencionadas anteriormente no solo se han mantenido en el Top 10 de las mediciones de Nielsen durante sus emisión, sino que en conjunto han acumulado más de 36 mil millones de minutos de visualización durante las semanas que han presentado episodios originales. Una cifra que no deja de ser considerable para un streaming con un catálogo original relativamente acotado como Disney Plus.

En ese sentido, también es llamativo que las series del Top 3 de esta medición, The Mandalorian y Loki, ya tengan aprobadas nuevas temporadas. Todo mentiras que durante este año Disney planea seguir reforzando su contenido de Star Wars y Marvel con nuevas series live-action como Obi-Wan Kenobi, Andor y más de The Mandalorian, además de la recién estrenada Moon Knight, Ms. Marvel y She-Hulk en el caso del denominado MCU.