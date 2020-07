The New Mutants reveló sus primeros minutos y todavía planea estrenarse en cines

El panel de The New Mutants en la Comic-Con @ Home arrancó recordando todas las veces que el estreno de la película ha sido postergado.

Así, luego de presentar una serie de menajes que cuestionaban los constantes retrasos del estreno, se reiteró que por ahora el plan de Disney sería estrenar la película en cines el próximo 28 de agosto en Estados Unidos. Esto pese a los rumores que surgieron durante esta semana y planteaban que la película finalmente se estrenaría en Disney Plus.

Pero además de reafirmar que The New Mutants aún no renuncia a su estreno cinematográfico, durante el panel de la película también se dieron a conocer los primeros minutos de esta historia y un nuevo avance.

Ambos materiales se presentaron en conjunto al final del panel y puedes verlos en el siguiente video:

Y si lo prefieres también puedes revisar el tráiler con subtítulos en español aquí:

Finalmente, a través de la cuenta de Twitter de la película, también se dieron a conocer varios pósters nuevos:

The New Mutants se filmó en 2017 bajo la dirección de Josh Boone (Bajo la misma estrella) y su elenco cuenta con Maisie Williams como Rahne Sinclair / Wolfsbane, Anya Taylor-Joy como Illyana Rasputin / Magik, Charlie Heaton como Sam Guthrie / Cannonball y Blu Hunt como Danielle Moonstar / Mirage.

Por ahora el estreno de la película sigue fijado para el 28 de agosto en Estados Unidos.