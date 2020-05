The Social Network fue la mejor película de la década pasada según Quentin Tarantino

Aunque “El Discurso del Rey” se quedó con el Premio Oscar a mejor película, no pocos clamaban que “The Social Network” de David Fincher era superior. Tanto así que no faltó el que argumento que su propuesta quedaría para la posteridad, a diferencia de la producción de Tom Hooper.

Más allá de si aquello sucedió o no, “The Social Network” encabezo múltiples listas de lo mejor del 2010, siendo destacada en el primer lugar de las elecciones de críticos como Roger Ebert y publicaciones como Rolling Stone, The Associated Press, Entertainment Weekly, Los Angeles Times, The New Yorker, The Washington Post y el Wall Street Journal.

Pero Quentin Tarantino ahora fue más allá, destacando que la película sobre la fundación de Facebook era la mejor de la década que comenzó en 2010.

En entrevista con Premiere, Tarantino postuló que la película de Fincher “destruye a toda la competencia”, razón por la que definitvamente es “la número 1”.

Además aseguró que el guionista Aaron Sorkin, quien ganó el Oscar por su trabajo en la película, es el mejor escritor de diálogos de la actualidad. Y eso último, viniendo de Tarantino, no es un elogio menor.

vía The Playlist