The Suicide Squad tendrá Calificación R por violencia, sangre y “desnudez gráfica breve”

Que The Suicide Squad será una película con Calificación R no es un antecedente nuevo, de hecho, ese es un dato que se ha conocido por varios meses. Sin embargo, durante esta semana surgió un nuevo e interesante detalle respecto a ese aspecto de la película: las razones de su clasificación.

Resulta que en el sitio web oficial del Sistema de calificaciones de la Motion Picture Association, la entidad encargada de clasificar a las películas en Estados Unidos, finalmente se detalló por qué The Suicide Squad tendrá Calificación R y aunque eso obviamente no dice nada sobre la trama tantea algunos puntos que quizás algunos fanáticos no esperaban.

Después de todo, aunque la violencia es evidente a partir de momentos como la escena donde King Shark destroza a alguien en el tráiler, la MPA dice que la nueva película escrita y dirigida por James Gunn tendrá “Calificación R por violencia fuerte y sangre, lenguaje por todas partes, algunas referencias sexuales, uso de drogas y desnudez gráfica breve”.

Es decir, la clasificación no es solo por la dosis de violencia que se puede esperar de la Task Force X.

The Suicide Squad se estrenará el 6 de agosto mediante los cines que estén disponibles y HBO Max.