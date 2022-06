Thor: Love and Thunder será una de las películas más breves de Marvel Studios

Si ya están pensando en sus planes para ver Thor: Love and Thunder, probablemente les interesará saber que no tendrán que considerar pausas para el baño ni una buena dosis de comida para ser testigos de la próxima película del dios del trueno.

Después de todo, aunque a lo largo de su historia Marvel Studios no han dudado en presentar películas extensas, ese no será el caso de Love and Thunder.

De la mano del inicio de la pre-venta de la película en Estados Unidos la cadena AMC reveló que Thor: Love and Thunder durará 1 hora y 59 minutos. Es decir, desde el próximo 7 de julio tendrán 119 minutos de material nuevo de Thor y sus amigos.

Si bien aquella extensión no parece sorprendente ante los 130 minutos que duró Thor: Ragnarok y las extensiones 115 minutos y 112 minutos de Thor y Thor: The Dark World, respectivamente, al considerar al resto de los estrenos de Marvel Studios no deja de ser curiosa.

Después de todo, con aquella duración Thor: Love and Thunder está bien lejos de la extensión de Avengers: Endgame y Los Eternos y de hecho quedará entre las apuestas más cortas Marvel Studios junto a las primeras dos películas del dios del trueno, Ant-Man and the Wasp (118 minutos), The Incredible Hulk (112 minutos), Doctor Strange (115 minutos) y Ant-Man (117 minutos).

Thor: Love and Thunder fue dirigida por Taika Waititi y se estrenará el 7 de julio en cines.