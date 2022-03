Thor: Love and Thunder tendrá la misma energía e intención que Ragnarok según Taika Waititi

Thor: Love and Thunder será la cuarta película de la saga del dios del trueno en el MCU, sin embargo, recientemente Taika Waititi reiteró que por sobretodo esta cinta se presentará una continuación de su primera producción con el héroe, Thor: Ragnarok.

Durante su participación en el podcast de The Playlist para promocionar su nueva serie para HBO Max, Our Flag Means Death, Waititi fue consultado respecto a las diferencias que experimentó al dirigir Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder.

El director respondió dando a entender que aparentemente no habrían muchos cambios y que Love and Thunder sería bastante similar a su predecesora.

“No creo que haya habido ninguna diferencia”, dijo Waititi. “Quiero decir, realmente, es de un tamaño similar y todo es igual. Hay algunos actores diferentes, pero la energía y la intención siguen siendo las mismas”.

Ragnarok marcó un giro en la propuesta de lo que habían sido las películas de Thor hasta la fecha y bajo la dirección de Waititi presentó una historia llena de colores y bromas. En ese sentido, todo apunta a que Love and Thunder podría mantener esa dinámica pero con nuevos personajes como el villano Gorr The God Butcher y los cameos de los Guardianes de la Galaxia. De hecho, el nuevo traje de Thor ya podría apuntar en esa dirección.

Si bien aún no hay una sinopsis oficial, se espera que Thor: Love and Thunder concrete la transformación de Jane Foster en Mighty Thor y, además de incluir a las cabras del dios del trueno, muestre a deidades de otros panteones que serían atacadas por Gorr.

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para julio de este año.