THQ Nordic anuncia su evento online Digital Showcase para el 11 de agosto

Desde THQ Nordic han anunciado una nueva edición de su evento donde dan a conocer las novedades, actualizaciones y anuncios de sus diferentes proyectos.

‘THQ Nordic Digital Showcase 2023′, es el nombre de la transmisión la cual se realizará el próximo 11 de agosto y se suma a los otros eventos digitales anunciados ante la cancelación del E3.

El anuncio fue realizado con un tráiler donde se puede ver algunos de los juegos que estarán presentes en la transmisión como Outcast 2: A New Beginning y Trine 5: A Clockwork Conspiracy.

Cabe recordar que en la edición previa del evento se anunció el reboot de Alone in the Dark y que había en marcha un nuevo proyecto de South park, con lo cual existe la posibilidad de que tengamos más noticias de estos proyectos.