ThunderCats Roar se estrenará el 11 de junio en América Latina

Dos años después de que se revelara el primer vistazo a ThunderCats Roar, los fanáticos latinoamericanos de la clásica serie animada de los ’80 por fin tendrán la oportunidad de juzgar este comentado reinicio.

Este martes, Cartoon Network anunció que ThunderCats Roar (o Thundercats Rugen como se conocerá en América Latina) se estrenará este jueves 11 de junio a través de sus pantallas. Todo mientras el resto de los episodios del primer ciclo de la serie continuarán estrenándose todos los jueves en ese mismo canal.

ThunderCats Roar es producida por Victor Courtright (Picke and Peanut) y Marly Halpern-Graser (Right Now Kapow) y además cuenta con Sam Register (Teen Titans Go!) como productor ejecutivo. Esta serie pretende cautivar a los fanáticos manteniendo una premisa similar a la entrega original pero con una nueva apuesta de diseño que hasta ahora ha sido el principal foco de los comentarios sobre el proyecto.

Para que se hagan una idea de cómo será ThunderCats Roar aquí tienen un tráiler:

Si quieren darle una oportunidad a ThunderCats Roar, sintonicen Cartoon Network el próximo 11 de junio a las 17:45 (hora de Chile) para ver los primeros dos episodios de la serie.