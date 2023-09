Tim Burton disparó contra la inteligencia artificial que copió su estilo: “Es como un robot tomando tu humanidad, tu alma”

El director Tim Burton no está contento con la inteligencia artificial. Especialmente aquella que busca replicar su distintivo estilo visual que ha sido celebrado a partir de películas como Batman Returns, Ed Wood, La Leyenda del Jinete Sin Cabeza o Sweeney Todd.

En conversación con The Independent, el director apuntó directamente contra aquellas ilustraciones realizadas de forma automática por una IA sobre personajes Disney en su estilo.

“Ellos hicieron que la IA hiciese versiones de los personajes de Disney. No puedo describir la sensación que eso te da. Me recuerda cuando otras culturas dicen: no tomes mi fotografía porque me está robando mi alma”, dijo Burton.

Ante esa situación, el director planteó que ver ese tipo de situaciones lo golpeó más duro que un simple insulto. Fue casi como una crisis existencial generada por algo demasiado íntimo.

“Lo que hace es succionar algo de ti. Toma algo de tu alma o de tu mente. Eso es muy perturbador, especialmente si tiene que ver contigo. Es como un robot tomando tu humanidad, tu alma”, remarcó el director.

Entre las imágenes mencionadas, por ejemplo, hubo una de La Sirenita y otra de La Bella Durmiente. Aquellas la pueden ver a continuación.