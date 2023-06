Todas las secuelas de Avatar fueron retrasadas un año completo

Luego del éxito colosal de Avatar: The Way of the Water, que logró instalarse como la tercera película que más dinero ha recaudado en la historia (sin contar la inflación), en Disney se tomarán las cosas con calma y decidieron postergar el estreno de todas las secuelas.

Lo anterior implica que Avatar 3 ya no se estrenará el 20 de diciembre de 2024, sino que su arribo a cines se concretará en diciembre de 2025.

En esa línea, Avatar 4 ahora llegará en diciembre de 2029 y Avatar 5 recién llegará a cines en diciembre de 2031.

Entre las causas de todos estos cambios en Disney, que involucra la modificación de la grilla de Marvel Studios, se encuentran retrasos en la producción y la actual huelga de guionistas.

Sin embargo, el productor Jon Landau dijo que la realización de cada película de Avatar representa “una empresa emocionante pero épica que lleva tiempo llevarla al nivel de calidad que los cineastas buscamos y el público espera”.

“El equipo está trabajando arduamente y no puede esperar para traer de vuelta al público a Pandora en diciembre de 2025″, finalizó.