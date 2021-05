Todas las temporadas de Los Simpson estarán en Star+, el nuevo streaming de Disney

Desde el lanzamiento de Disney+, no pocas personas han golpeado la mesa ante la ausencia total de las clásicas temporadas de Los Simpson. Aquellas que cuentan con episodios que uno se puede repetir una y otra... y otra vez. Pero aunque actualmente existen dos temporadas en la plataforma (La 29 y la 30), junto a la película de la serie que se estrenó en 2007, en el corto plazo ya no habrán más.

A través de un comunicado, Disney informó oficialmente el alcance que tendrá Star+, su nuevo servicio de streaming para países de Sudamérica que se enfocará en entregar su contenido para adultos. Aquello incluye a subsidiarias de la compañía como Touchstone Pictures, 20th Century Fox y el canal FX, entre otros.

Con un lanzamiento fijado para el próximo 31 de agosto, Star Plus informó a través de un comunicado que será el hogar de todas las temporadas de Los Simpson. De ahí que si quieren acceder a capítulos tan recordados como “La ciudad de Nueva York contra Homero”, “Y con Maggie son tres”, “Homero tamaño familiar”, “Don Barredora” o “Marge contra el monorriel”, tendrán que suscribirse a este nuevo streaming.

El contenido de Star+

Pero más allá de la familia amarilla, el gancho del nuevo streaming será grande. Por un lado, además de Los Simpson, tendrán todas las temporadas de “Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob´s Burgers”, “Duncanville” y la nueva serie original Star: “Solar Opposites”.

Sumen películas como la reciente ganadora del Oscar como “Nomadland”, éxitos como “Deadpool” y “Logan”, o sagas tan populares como “Alien”, “Duro de Matar” y “El Planeta de los Simios”.

Sumando series tan variadas como “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Grey´s Anatomy”, “24”, “Modern Family”, “Lost”, “How I met your Mother” y “The X Files”, junto a futuros estrenos como “Y: The Last Man”, la apuesta del streaming también permitirá volcarse al contenido de ESPN, incluyendo la presentación en vivo de partidos de fútbol.

Star+ se lanzará el 31 de agosto en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela.