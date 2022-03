Todo apunta a que Wrestlemania 39 traería de regreso a La Roca para un combate estelar

WWE tiene acostumbrado a sus fanáticos a traer de regreso a varias leyendas del pasado. En el Wrestlemania de este año, por ejemplo, Stone Cold dirá presente en el KO Show de Kevin Owens luego de varias tensiones entre ellos.

Ahora, el último informe de Dave Meltzer de Wrestling Observer, sugiere que La Roca y Roman Reigns se verán las caras en el mayor evento del próximo año: Wrestlemania 39.

Previamente en septiembre del 2020, Dwayne Johnson había tanteado la idea de un combate con Reigns en una entrevista con Hiram García diciendo: “La verdad es que sería un honor no solo compartir el ring con Roman y volver a la WWE. Pero por supuesto, me sentiría honrado de que levante la mano en esa (instancia)”.

Por su parte, Meltzer ahora dijo que: “La situación con La Roca es exactamente lo que pensarías. Actualmente se cree que La Roca quiere hacerlo. Creen que es el evento principal probable, pero todos están muy conscientes que hay cosas que pueden interponerse en el camino y no podría suceder. La idea de trabajo es ese partido de Roman Reigns contra The Rock para Los Ángeles”.

No obstante, el reportero dijo que a estas instancias nada esta asegurado, aunque Johnson tendría muchas ganas de volver al ring. “No está firmado en piedra de ninguna manera. Esa ha sido la idea durante meses y meses y meses. Eso no es una sorpresa, pero nada ha cambiado en el sentido de que (La Roca) no se ha echado atrás y son de la opinión de que realmente lo quiere porque se le está acabando el tiempo. Si no lo hace, se pone un año mayor cada vez. ¿Va a suceder? Está fuera del alcance de todos...” afirmó el reportero.

Actualmente, Roman Reings se está preparando para otro combate estelar contra Brock Lesnar, donde se unificarán los Campeonatos Universal y WWE en un combate en donde el ganador de la pelea se lo llevará todo.