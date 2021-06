Todo lo que tienes que saber de la llegada de Sea of Thieves: A Pirate’s Life

Uno de los juegos que formó parte de la presentación de Xbox en el E3 2021, fue Sea of Thieves, el cual presentó su próxima aventura A Pirate’s Life, la cual llevará al juego desarrollado por Rare a uno de los piratas más conocidos del mundo del cine, estamos hablando de Jack Sparrow.

Esta colaboración entre el juego y las películas de Piratas del Caribe, estará disponible de forma gratuita a partir del próximo 22 de junio y formará parte de la tercera temporada del juego. Junto con Jack Sparrow, es que también llegará Davy Jones al juego, en una nueva aventura que pondrá al pirata como un compañero más en la tripulación de los jugadores.

Pero esto no será lo único que llegará al juego, ya que junto con esta aventura llegarán una serie de nuevas zonas para explorar, así como nuevos enemigos para enfrentar, entre los cuales se encuentran unas criaturas con forma de crustáceos o piratas fantasmas; así como elementos cosméticos que nos permitirán lucir como Jack Sparrow.

Durante la jornada de este domingo fue dado a conocer un nuevo adelanto de esta expansión que tendrá el juego detallando un poco más el contenido y la aventura que podrán vivir los jugadores.

Sobre el desarrollo de Sea of Thieves: A Pirate’s Life, tuvimos la oportunidad de participar en una ronda de preguntas con sus creadores, quienes nos relataron un poco más como se forjó esta alianza que permitió que la colaboración entre ambos mundos.

Quizás una de las mayores dudas que dejaba el primer adelanto, es quién interpretaba a Jack Sparrow, según comentó Mike Chapman, Director Creativo de Sea of Thieves, el encargado de hacerlo es Jared Butler, quien ya le dio con anterioridad la voz al personaje en Kingdom Hearts III.

Para captar de la mejor forma al personaje, incluso uno de los dobles de acción del personaje en la cuarta película, visitó los estudios de Rare. “Vino al estudio y filmamos un montón de referencias con él, completamente disfrazado, full maquillado, no lo necesitaba pero le ayudaba a meterse en el personaje, hizo la voz, incluso aunque no estábamos grabando la voz, fue increíble”.

Esta colaboración toma elementos tanto de las películas como de las atracciones basadas en la franquicia en los parques de Disney, y según comentan Jack Sparrow y Davy Jones no serán los únicos personajes que estarán presentes en Sea of Thieves, por lo que se puede esperar ver a otros personajes como miembros de la tripulación del Perla Negra, entre otros que no serán dados a conocer para evitar los spoilers.

Según fue dado a conocer, esta aventura estará disponible tanto para quienes llevan jugando desde el lanzamiento, como para quienes recién se están sumando al título, ya que este estará disponible desde un comienzo para quienes quieran vivir esta aventura junto a Jack Sparrow, quien cabe mencionar será un NPC que te acompañará a lo largo de esta en tu barco.