Todos pueden tener su spin-off: Danai Gurira protagonizará una serie sobre Okoye en Disney Plus

Esto ya es como el meme de Oprah Winfrey. Pero en vez de automóviles, es fácil imaginarse a Kevin Feige apuntando a los actores de Marvel Studios para decirles “tu tienes un spin-off en Disney Plus y tú tienes un spin-off, todos tienen un spin-off”.

Ese es al menos el caso de Danai Gurira, la actriz que saltó a la fama por interpretar a Michonne en The Walking Dead y que en el MCU interpreta a la guerrera Okoye. Según THR, la actriz no solo será parte de la secuela de Black Panther, sino que también tendrá su propia serie que abordará su origen. Sea cual sea la importancia que tenga este en el gran esquema de las cosas.

Por ahora no existen detalles, pero este sería el primer proyecto directamente relacionado con el mundo de Wakanda que sale de los confines del cine. En The Falcon and the Winter Soldier las guerreras del Dora Milaje tuvieron una breve participación, pero este sería un proyecto completamente enfocado en su más relevante integrante.

Hasta ahora oficialmente en Marvel Studios no se han manifestado sobre este potencial proyecto, pero tengan en cuenta que en los próximos dos años estrenarán más de una decena de películas y series para mantener en boga al MCU.