Tokyo Revengers se convirtió en la película live-action con mayor recaudación de este 2021 en Japón

La película live-action de Tokyo Revengers ha sido todo un éxito en el mercado japonés. Si bien la nueva cinta basada en el manga de Ken Wakui no ha superado a producciones animadas como Detective Conan: The Scarlet Bullet y Belle: The Dragon and the Freckled Princess, en el ámbito de las cintas live-action ya se habría coronado como la producción con mayor recaudación de este 2021 en Japón.

Según reporta Crunchyroll, durante su fin de semana número 12 en la taquilla japonesa, la película de Tokyo Revengers llegó a los 4.380 millones de yenes (39.42 millones de dólares) de recaudación, una cifra que basta para que esta versión de la historia de Takemichi se posicione como la live-action película más taquillera en lo que va de este año en el mercado japonés desplazando a producciones como Rurouni Kenshin: The Final y apuestas de Hollywood como Rápido y Furioso 9, Godzilla vs Kong, Black Widow y Monster Hunter, entre otras.

Es decir, aunque la película de Tokyo Revengers no es la cinta más popular de Japón en este 2021, al menos lidera entre las apuestas live-action.

Naturalmente con esa recepción y la creciente popularidad del anime todo apunta a que las adaptaciones de esta historia no se detendrán e incluso desde Crunchyroll remarcan que en una entrevista previa con el portal Cinema Today el productor de la película de Tokyo Revengers, Shota Okada, apuntó a la posibilidad de una secuela.

“Hasta dónde puede llegar esta historia depende de las voces de todos y cada uno de nuestros fanáticos. Con un impulso como ‘¡Vamos tan lejos como podamos!’ ¡Esperamos contar con su apoyo continuo!”, dijo Okada.

Pero por ahora no hay una segunda película live-action confirmada y a la espera de novedades sobre la continuidad del anime cabe recalcar que la próxima semana podría ocurrir un anuncio respecto al futuro de las adaptaciones de Tokyo Revengers.