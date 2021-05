Tom Cruise habló sobre el rodaje de una de sus escenas más riesgosas en Misión Imposible 7

De cara a cada película de Misión Imposible hay una pregunta que siempre ronda por la mente de los fanáticos: ¿Qué hará ahora Tom Cruise para conseguir una escena de acción impresionante?

Las respuestas obviamente han variado con cada entrega de la saga, pero con miras a Misión Imposible 7 el propio actor anticipa que su escena más riesgosa tendría que ver con un salto en motocicleta.

En una entrevista con Empire, el actor habló sobre la acrobacia para la que entrenó durante meses e implicaba que saltara desde un acantilado abordo de una motocicleta.

Cruise particularmente explicó que aunque se había preparado para ese momento, en el primer día de filmación comenzó a evaluar una serie de factores.

“Si el viento era demasiado fuerte, me sacaría de la rampa”, relató el actor. “El helicóptero (que estaba filmando la escena) era un problema, porque no quería bajar por la rampa a toda velocidad y ser golpeado por una piedra. O si salía de una forma extraña, no sabíamos qué iba a pasar con la moto. Tuve unos seis segundos una vez que salí de la rampa para tirar del paracaídas y no quiero enredarme en la bicicleta. Si lo hago, eso no va a terminar bien”.

Claramente Cruise salió vivo de aquel rodaje y aunque tendremos que esperar hasta el próximo año para ver los resultados de esa secuencia, aparentemente el actor quedó muy satisfecho considerando que realizar aquella escena fue posible porque la película pudo retomar sus filmaciones pese a la pandemia.

“Todas esas emociones pasaban por mi mente. Estaba pensando en las personas con las que trabajo y en mi industria. Y que todo el equipo supiera que habíamos empezado a rodar una película fue un gran alivio. Fue muy emotivo, debo decirte”, señaló el intérprete de Ethan Hunt.

Misión Imposible 7 planea estrenarse en mayo de 2022.