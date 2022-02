Tom Hanks, Robert Zemeckis y Eric Roth se reunirán para adaptar la novela gráfica “Here”

Luego de casi 30 años, los ganadores del Óscar Tom Hanks, Robert Zemeckis y Eric Roth por la película Forrest Gump, se reunirán para una adaptación cinematográfica de la novela gráfica Here.

Here cuenta la historia de una habitación y narra los sucesos de las personas que la habitan en ese espacio durante miles de años. La historia fue creada por el dibujante Richard McGuire y originalmente se lanzó como un cómic de seis páginas en 1989. No obstante, no sería hasta el 2010 cuando su creador expandiría la historia a una novela de 300 páginas a color que llegaría finalmente en 2014.

De acuerdo al sitio Deadline, la película será producida por Playtone e ImageMovers y tendrá a Tom Hanks como protagonista. Por su parte, Robert Zemeckis será el director y el guion estará a cargo de Eric Roth.

Si bien, el trío no había vuelto a colaborar juntos desde 1994, Zemeckis y Hanks si habían trabajado juntos en proyectos como Náufrago del 2000 y la película de animación digital del 2004, El Expreso Polar.