Tom Hiddleston valoró la representación de Loki como bisexual y aseguró que el MCU “tiene que reflejar el mundo en el que vivimos”

A lo largo de la serie de Loki se concretaron varias revelaciones importantes para el universo de Marvel Studios que van desde la existencia de la TVA hasta la anticipada presencia de Kang el conquistador. Pero quizás respecto al propio Loki pocas cosas fueron tan comentadas como la confirmación de que el personaje es bisexual en las producciones del MCU.

Si bien tanto en la mitología como en los cómics Loki generalmente se ha presentado como un personaje con una sexualidad fluida, en las producciones de Marvel Studios eso no había sido un tema hasta Lamentis”, el tercer episodio de la primera temporada de Loki donde el dios del engaño comentó que senetía atracción tanto por hombres como por mujeres.

Hasta ahora Marvel Studios no ha hecho nada más para explorar ese aspecto de Loki, pero de cara a la segunda temporada de la serie Tom Hiddleston valoró aquella arista que se sumó a su personaje.

“Desde mis primeros días de investigación del personaje en los mitos antiguos, la identidad de Loki era fluida en todos los aspectos y en género, en sexualidad”, dijo Hiddleston en el segmento Actors on Actors de Variety. “Es una parte muy antigua del personaje y creo que lo pensé. … No había surgido en las historias que hemos contado. Y me sentí muy complacido y privilegiado, en realidad, de que haya aparecido en la serie”.

Hiddleston continuó argumentando que aunque sabe que aquel sería un paso pequeño él siente que el MCU debe representar mejor a las distintas personas que habitan en el mundo.

“Es un pequeño paso. Hay mucho más que hacer. Pero el Marvel Cinematic Universe tiene que reflejar el mundo en el que vivimos. Así que fue un honor mencionar eso. Fue muy importante para mí. Fue realmente importante para (la directora) Kate Herron y (el showrunner) Michael Waldron, y me complace que podamos incluirlo en nuestra historia”, sentenció el actor.

La segunda temporada de Loki aún no tiene una fecha de estreno.