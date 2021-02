Tom Holland no estaría muy conforme con su actuación en la película de Uncharted

Parece que Tom Holland no está muy conforme con su desempeño en la película de Uncharted. El actor terminó de filmar a la adaptación del famoso videojuego de Naughty Dog antes de embarcarse en el rodaje de Spider-Man: No Way Home y aparentemente no quedó satisfecho con su trabajo como Nathan Drake.

En una entrevista con GQ a propósito del estreno de su nueva película, Cherry, Holland expresó que gran parte de su trabajo como Nathan Drake estaba marcado una preocupación por su aspecto y eso habría sido un error.

“Tan pronto como empiezas a preocuparte por ‘¿Me veo bien en esta toma?’ actuar se convierte en algo más que interpretar a un personaje. Creo que hay elementos de mi actuación en Uncharted en los que caí bajo ese hechizo del ‘quiero verme bien ahora. Quiero que este sea mi momento genial’”, señaló el actor. “Tenía que interpretar a este tipo muy duro y estoico, básicamente ser Mark Wahlberg ¡Se supone que mi personaje es un puto héroe de acción en este momento!”

Holland continuó aclarando que aún no ve la película de Uncharted por lo que desconoce el resultado final de su actuación. Sin embargo, el actor sostiene que aprendió de sus errores.

“Mira, no lo he visto, así que no sé si lo logré”, explicó el actor. “Pero fue una lección importante aprendida porque a veces se trataba menos de dejar una marca y pasar por esta escena y más de dejar una marca, pararse así y ver mis bíceps abultados... Fue un error y es algo que probablemente nunca volveré a hacer“.

Desde que se anunció que Holland interpretaría a Nathan Drake algunos fanáticos de Uncharted han puesto en duda la elección del actor para ese papel y estas declaraciones parecen apuntar a que ahora ni siquiera el propio Holland estaría muy convencido de como resultó su versión del personaje. Pero claro, el actor aún no ha visto el producto final y tendremos que esperar para ver cómo resulta esta nueva película basada en un videojuego.

La película de Uncharted fue dirigida por Ruben Fleischer (Venom) y, además de Holland, precisamente contará con Mark Wahlberg como Victor “Sully” Sullivan. Actualmente el estreno de esta cinta está programado para 2022.