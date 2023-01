Tom King fue parte del equipo que ayudó a trazar el plan de DC Studios

Tom King, el escritor de cómics que ha realizado aclamadas series limitadas como Mister Miracle, Rorschach, Human Target y Supergirl: Woman of Tomorrow además de escribir varios números de la serie regular de Batman, fue parte del equipo que colaboró con James Gunn y Peter Safran en el desarrollo del plan para los primeros proyectos del nuevo Universo DC.

De acuerdo a Variety, Gunn y Safran se reunieron con una sala de escritores para construir el plan del DCU y King fue parte de ese grupo que también incluyó a Drew Goddard (The Martian), Jeremy Slater (Moon Knight), Christina Hobson (The Flash) y Christal Henry (Watchmen).

Por ahora se desconoce si todos esos creativos continuarán colaborando con DC Studios en alguno de los proyectos que anunció la compañía u otras apuestas que aún no son reveladas ya que hasta ahora solo se ha ratificado que Henry será el co-showrunner de la serie de Amanda Waller junto a Jeremy Carver.

Pero Gunn indicó que algunos de estos escritores continuarían trabajando en proyectos de DCU y en el caso de King al menos una de sus historias será la base de un proyecto de DC Studios ya que el plan de la compañía incluye una adaptación de Supergirl: Woman of Tomorrow, el título de 2021 que el guionista realizó con Bilquis Evely.

“Nos sentamos en una habitación durante unos días y comenzamos a debatir cuál podría ser el plan general básico”, dijo Gunn. “No tanto que te ate las muñecas, sino lo suficiente como para que sepamos cuál es la historia básica, hacia dónde vamos. Y es algo que continuaremos haciendo”.

Hasta el momento DC Studios solo ha confirmado que Gunn está escribiendo Superman Legacy, Creature Commandos y la segunda temporada de Peacemaker (que tardará más de lo presupuestado por lo ocupado que está el director). Todo mientras Chrystal Henry (Watchmen) y Jeremy Carver (Doom Patrol) realizarán Waller. Y por el lado del sello “Elseworlds” Mat Reeves está avanzando con The Batman- Part II y Todd Phillips sigue a cargo de Joker: Folie à Deux.

Pero mientras Gunn no quiso revelar quién está realizando el guión de la película de The Authority (que será parte del DCU central) ni detalló cuáles son los tres directores con los que están conversando para algunas de las películas anunciadas, los jefes de DC Studios estarían en conversaciones con Andy Muschietti, el director de The Flash, e incluso considerarían a Ben Affleck como un posible nombre para dirigir algún proyecto.