Trabajadores de Activision Blizzard piden que Bobby Kotick sea destituido de su cargo como CEO de la compañía

Las cosas siguen complicadas al interior de Activision Blizzard y es que ahora, siguiendo un reciente reporte de The Wall Street Journal, cientos de trabajadores de la empresa están pidiendo que Bobby Kotick sea destituido de su cargo como CEO de la compañía.

“Nosotros, los abajo firmantes, ya no confiamos en el liderazgo de Bobby Kotick como CEO de Activision Blizzard”, dice la petición. “La información que ha salido a la luz sobre sus comportamientos y prácticas en el funcionamiento de nuestras empresas va en contra de la cultura y la integridad que requerimos de nuestro liderazgo, y entra directamente en conflicto con las iniciativas iniciadas por nuestros pares”.

“Pedimos que Bobby Kotick sea destituido como director ejecutivo de Activision Blizzard y que se permita a los accionistas seleccionar al nuevo director ejecutivo sin la participación de Bobby, quien sabemos posee una parte sustancial de los derechos de voto de los accionistas”, agregan.

Según precisa Engadget, pese a que la agrupación de trabajadores A Better ABK indicó que más de 500 personas habían firmado la petición hasta la tarde de este jueves, al momento de la redacción de esta nota y dos horas después de la publicación de ese tweet, ya serían más de 800 los empleados y contratistas de Activision Blizzard que están respaldando la demanda por la salida de Kotick.

Si bien para entender lo que está pasando con Activision Blizzard hay que remontarse a la investigación por acoso y prácticas discriminatorias que el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California (DFEH por sus siglas en inglés) abrió contra la empresa en julio de este año, en particular los reclamos contra Kotick derivan de una reciente publicación de The Wall Street Journal que sostiene que el ejecutivo habría estado al tanto de las denuncias de conducta sexual inapropiada en la empresa y eligió no informar a la Junta Directiva.

Pero aunque no está claro qué sucederá con esta petición, cabe señalar que la Junta Directiva de Activision Blizzard respondió al reporte sobre la conducta del CEO indicando que “sigue confiando en el liderazgo, el compromiso y la capacidad de Bobby Kotick”.