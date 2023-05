Trent Reznor y Atticus pondrán la música de la próxima película de las Tortugas Ninjas

Una nueva película animada de las Tortugas Ninja está en camino y según se ha conocido recientemente Trent Reznor y Atticus Ross serán los encargados de componer la banda sonora del filme.

Los integrantes de la banda Nine Inch Nails han trabajado en varias ocasiones en bandas sonoras de películas, uno de sus últimos trabajos fue para Soul de Pixar, película que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora en 2021.

La información fue inicialmente filtrada y luego confirmada por Jeff Rowe, director del proyecto, quien mencionó a través de Twitter que “”Bueno, ahora que mi héroe adolescente [Tony Hawk] ha filtrado que mis héroes de la música están haciendo esto, puedo añadir que la partitura es absolutamente INCREÍBLE. Emocionante, aterradora, desgarradora, llena de sonidos que no sabía que existían. No tengo vocabulario para describirla. Me encanta”.

Cabe mencionar que este no es el único proyecto que tienen los músicos en camino ya que también están trabajando en otras dos bandas sonoras de películas que se estrenarán este año, Challengers y The Killer.

En cuanto a Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, el filme tiene previsto su estreno para el próximo 2 de agosto y su sinopsis apunta...

Después de años de estar protegidos del mundo humano, estos hermanos se propusieron ganarse los corazones de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales realizando actos heroicos. Su nueva amiga April O’Neil les ayudará a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto intentarán desequilibrarlos destando un ejército de mutantes sobre ellos.