Twitter pausará el nuevo proceso de verificación para cuentas

Si todavía no completan el proceso para postular a la verificación de su cuenta de Twitter, tendrán que esperar una nueva oportunidad para obtener la marca azul junto a su perfil en la red social.

Pese a que Twitter recién reanudó la recepción de solicitudes para verificar cuentas este 20 de mayo, durante el pasado viernes 28 de mayo la compañía anunció que suspenderá temporalmente ese proceso.

“Estamos desbordados en solicitudes de verificación. Así que debemos hacer una pausa en aceptar más por ahora mientras revisamos las que ya se han enviado”, señaló la compañía. “¡Reabriremos las solicitudes pronto! (juramos con el dedo meñique)”.

El proceso de verificación que arrancó durante este mes de mayo fue el primero en mucho tiempo para Twitter y los postulantes no solo tenían que tener completos sus perfiles en la red social sino que también tenían que pertenecer a algunas de las categorías que la compañía quiso contemplar en esta instancia.

No obstante, parece que aún así la demanda fue alta y ahora los usuarios que no alcanzaron a postular esta semana tendrán que esperar hasta que Twitter abra un nuevo proceso en un plazo que aún no es definido.