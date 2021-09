Tye Sheridan desconoce si existen planes para una secuela de Ready Player One

Ya han pasado varios años desde que Warner Bros presentó a su adaptación de Ready Player One, sin embargo, más allá de un comentario del autor del libro hasta la fecha no existen antecedentes concretos sobre el futuro de esta franquicia.

En ese sentido, aunque el libro de Ready Player One tiene una secuela llamada Ready Player Two, Tye Sheridan confesó que aún no sabe si volverá a interpretar a Wade Watts en una potencial nueva entrega de esta saga.

Durante esta semana Sheridan participó de una entrevista con The Hollywood Reporter y cuando fue consultado sobre el futuro de Ready Player One señaló que aún no tiene antecedentes al respecto.

“Sí, leí (Ready Player Two). Es interesante”, señaló Sheridan. “Amo a (Ernest Cline). Me encantan todos los lugares a los que puede ir y los mundos que puede imaginar. Por eso siempre es divertido leer sus libros. Y con respecto a una secuela de la película, no tengo idea de dónde están o cuáles son las charlas en el estudio. Simplemente no depende de mí”.

Ready Player One fue dirigida por Steven Spielberg, recaudó más de $580 millones de dólares a nivel mundial según cifras de Box Office Mojo y en general su recepción fue positiva. Pero aunque por esa parte la posibilidad de una secuela no suena descabellada, también hay que tener en cuenta al factor de la pandemia en este tipo de proyectos.