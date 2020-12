Una adaptación de Ready Player Two estaría en las primeras etapas de desarrollo según Ernest Cline

Una secuela de Ready Player One estaría en las primeras etapas de desarrollo de acuerdo a Ernest Cline, el autor del libro que inspiró a esa película.

En el marco de una entrevista con Inverse, Cline fue consultado respecto a una posible adaptación hollywoodense de Ready Player Two, el nuevo libro que público en noviembre de este año y evidentemente es una secuela de Ready Player One.

“Está en las primeras etapas en este momento, especialmente porque Hollywood está en el limbo ahora”, comentó Cline sobre la potencial adaptación de Ready Player Two. “Pero puedo decir, en base a la experiencia de hacer la primera película, que todos se divirtieron mucho. Hablamos sobre la posibilidad de que existiera un Ready Player Two cuando estábamos haciendo Ready Player One. En Hollywood nunca se sabe”.

“Realmente hice todo lo posible para concentrarme en escribir una secuela de mi libro”, añadió. “Hay personajes de la película que están vivos y que no están vivos en el libro. Me concentré en intentar darles a los fans el libro sin dejar que la película me influyera. La película se resolverá sola más tarde”.

Hasta el momento no hay planes formales para una secuela de Ready Player One. No obstante, hay que considerar que la primera cinta recaudó más de $582 millones de dólares y los actores habían comentado que sus contratos contemplaban más entregas. Por lo tanto, mientras no hay nada asegurado, otra película del mudo de The Oasis sería una posibilidad.