Tyler Hoechlin abordó las dudas sobre la relación entre Superman & Lois y el resto de las series del Arrowverso

Pese a que desde un principio se planteó que Superman & Lois sería una producción dentro de la continuidad del Arrowverso, con el correr de los episodios ha quedado cada vez más claro que esta nueva apuesta de Clark Kent y su familia no está tan estrechamente vinculada a ese universo como The Flash, Supergirl o Legends of Tomorrow.

De hecho, más allá de un cameo de John Diggle en la primera temporada, Superman & Lois no ha establecido conexiones muy relevantes con el resto del Arrowverso.

En ese sentido, en el contexto de la Fan Expo Vancouver 2022, una fanático decidió preguntarle directamente a Tyler Hoechlin cuál es la relación actual entre el Arrowverso y Superman & Lois.

El actor que interpreta a Superman no entregó una respuesta contundente a esa interrogante, sin embargo, planteó que por temas de producción y trama actualmente él considera que Superman & Lois sería una apuesta independiente.

“Diría que hay muchas capas diferentes en eso, especialmente para nosotros porque el año pasado que convivimos con el COVID. Sé que hubo ideas de hacer crossovers y se descartaron de inmediato”, explicó Hoechlin. “Quiero decir, incluso mantener tu propia producción en funcionamiento era tan difícil que simplemente se desechó (la idea de un crossover) por completo”.

“Para nosotros, al menos para mí, la forma en que lo he abordado desde el principio,- nuevamente, estas son conversaciones que tienen lugar entre todo tipo de personas en Los Ángeles y en cualquier otro lugar- es que simplemente nos ocupamos de lo que estamos cuidando el día a día. Al saber lo que Bitsie (Tulloch, la actriz tras Lois Lane) y yo habíamos hecho en los programas anteriores y cómo tuvimos a nuestro bebé (antes) de llegar a este mundo donde tenemos dos adolescentes, solo tenía que tener sentido en mi mente cómo llegamos allí y para mí era una pizarra limpia porque de lo contrario, estaría haciendo preguntas: ‘¿Qué le pasó a nuestro bebé?’”, añadió el actor.

Por supuesto, Hoechlin se refiere al cambio en la historia de Clark Kent y Lois Lane posterior a Crisis en Tierras Infinitas ya que aquel evento concluyó estableciendo que la pareja tenía dos hijos adolescentes en lugar de un bebé como se había mostrado al comienzo del crossover.

En ese sentido, el actor continuó señalando que optó por tomar aquel cambió en la historia como un nuevo punto de partida para su versión de Superman. Algo que obviamente también propició una especie de disntancia entre Superman & Lois y el Arrowverso.

“Entonces, para mí, solo para aclarar y hacer que sea más fácil para mí entrar en lo que estábamos haciendo, simplemente lo corté y comencé de nuevo. Entonces, sea lo que sea que termine siendo, eso también sucede con la televisión: con el cine, sabes dónde comienzas, sabes dónde terminas. Con la televisión, está en constante evolución, por lo que podría ser una cosa hoy y podría ser algo completamente diferente mañana, la próxima semana o dentro de un año”, añadió.

Finalmente Hoechlin indicó que no puede entregar una respuesta definitiva respecto a la relación entre Superman & Lois y el Arrowverso debido a los cambios que constantemente ocurren en las producciones para la television.

“(Sobre) decir algo definitivamente, sé que siempre es molesto que no lo hagamos, pero no estaría haciendo justicia a todo”, concluyó el actor detrás de Superman. “Porque no sabemos, nunca es como una respuesta final hasta que termina el programa y luego se reinicia. Nunca termina. Entonces, para nosotros en este momento, al menos la forma en que lo estoy abordando, es que para mí, el único recuerdo que tengo como este Clark es que esta ha sido mi vida con estos muchachos y así es como lo estoy abordando. Quién sabe, el tiempo dirá con el resto”.

Superman & Lois presentará un nuevo episodio esta semana mediante HBO Max en Latinoamérica.