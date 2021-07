Tyrese Gibson aseguró que ya no está peleado con La Roca

En medio del estreno de F9, la más reciente película de la saga de Rápido y Furioso, el actor Tyrese Gibson inevitablemente fue consultado sobre su disputa pública contra Dwayne Johnson, The Rock.

En 2017, como parte del estreno del spin-off Hobbs and Shaw, Gibson no ocultó su molestia. De ahí que tildó a Johnson de “payaso”, afirmó que solo mejoraba su físico “con jugos” e inclusive aseguró que no participaría en el rol de Roman en una nueva película si es que The Rock estaba incluido en el elenco.

Pero el tiempo sana a todas las heridas, por lo que Gibson explicó en el show de Ellen Degeneres que los problemas ya se han solucionado.

“Hemos estado hablando por teléfono cada dos días. Nos hemos vuelto a conectar de forma real. Creo que los dos somos mejores hombres al otro lado de todo lo que pasó”, explicó Gibson.

“Y para ser honesto, no sabía cuándo ni cómo iba a suceder la llamada telefónica, pero sucedió. Hemos tenido cerca de 20 llamadas telefónicas y competimos sobre quién puede dejar el mensaje de voz más largo“, remarcó.

Las palabras de Gibson siguen la propia resolución del conflicto que tuvo Vin Diesel y Dwayne Johnson durante el estreno de F8. De hecho, el director Justin Lin ha asegurado que es posible que The Rock vuelva para las dos últimas películas de la saga que se filmarán al mismo tiempo durante el próximo año.