Último DLC de Assassin’s Creed Valhalla adelanta su lanzamiento y ya está disponible

El próximo 6 de diciembre se esperaba que llegara el último DLC de Assassin’s Creed Valhalla, sin embargo según dieron a conocer desde Ubisoft, este adelantó su lanzamiento y ya se encuentra disponible.

Esta actualización cuenta entre su contenido con The Last Chapter, lo cual pondrá un cierre a la historia de Eivor. “La actualización de título 1.6.2 incluirá contenido nuevo y emocionante para el juego, incluido The Last Chapter, una conclusión conmovedora e íntima de la saga de Eivor. Este epílogo vinculará algunas de las historias desarrolladas a lo largo del juego y ofrecerá un cierre a su tiempo entre el Clan del Cuervo”, señalan desde Ubisoft.

De acuerdo a lo que señalaron a través de Twitter, “debido a una falla imprevista en el Animus, la actualización de contenido final para Assassin’s Creed Valhalla llegó temprano a Ravensthorpe”, agregando que “esperamos que disfrutes de El último capítulo de la historia de Eivor... y las sorpresas adicionales que tenemos antes de que termine 2022″.

Cabe recordar que esta actualización junto con The Last Chapter, arregla una serie de bugs y suma la posibilidad de mantener la capucha siempre puesta.