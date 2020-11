Un 2020 sin Marvel Studios: WandaVision finalmente se estrenará en enero de 2021

Aunque nunca tuvo una fecha oficial, hace meses se esperaba que WandaVision, la primera serie del universo superheroico de Marvel Studios, llegase a las pantalla de Disney+ en diciembre próximo. De hecho, la expectativa era que fuese el único estreno de la compañía liderada por Kevin Feige durante este 2020.

Pero finalmente la serie centrada en la Bruja Escarlata interpretada por Elizabeth Olsen y el Vision a cargo de Paul Bettany llegará a las pantallas de la plataforma de streaming durante el próximo 15 de enero.

Esta serie marcará el inicio de una nueva etapa para Marvel Studios, conectando directamente con lo que a futuro será la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

A grandes rasgos su historia presentará cómo la Bruja Escarlata está viviendo una vida aparentemente idílica en una casa de los suburbios junto a Vision. Pero esa burbuja inevitablemente se romperá, ya que algo más ha estado sucediendo desde la derrota de Thanos en Avengers: Endgame.