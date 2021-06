Un acercamiento al nuevo traje de Flash en su película

Durante la primera edición de DC FanDome se reveló que Barry Allen estrenará un nuevo traje en la película de The Flash. Pero aunque en ese minuto se dieron a conocer algunos artes conceptuales para anticipar el diseño del nuevo atuendo del velocista escarlata, hasta ahora no existen imágenes completas de la versión definitiva del traje.

No obstante, aunque en el contexto de las filmaciones prácticamente no se han filtrado imágenes del rodaje, durante esta semana el propio director de The Flash, Andy Muschietti, quiso revelar un pequeño acercamiento al nuevo traje de Barry.

Así, a través de su cuenta de Instagram, Muschietti compartió una foto enfocada en el símbolo del rayo en el nuevo traje de The Flash para su película.

Como podrán ver, a diferencia del traje que Flash lució en ambas versiones de Justice League, aquí el símbolo del rayo cuenta con notorio color blanco de fondo mientras está hecho en dorado al igual que su circunferencia. Pero quizás lo más llamativo es la textura del traje que aparentemente tendrá distintos patrones en su vibrante tono rojo.

Si bien aún no hay muchos detalles oficiales de la historia, previamente se había planteado que este nuevo traje de Flash habría sido diseñado por Batman y Barry lo portaría en sus aventuras que involucrarán viajes en el tiempo.

La película de The Flash será protagonizada por Ezra Miller como el héroe titular, sin embargo, también contará con apariciones de otros reconocidos personajes como el Batman de Michael Keaton y el Batman de Ben Affleck. Todo además del debut de la Supergirl de Sasha Calle.

El estreno de la cinta que por ahora simplemente se conoce como The Flash está fijado para noviembre de 2022.