Un cine sacó de su cartelera a Kindergarten Cop de Schwarzenegger luego de quejas por su representación de “vigilancia excesiva”

Kindergarten Cop, la película de 1990 protagonizada por Arnold Schwarzenegger, fue eliminada de la cartelera de un festival del cine al aire libre que se desarrollará en la ciudad de Portland en Oregón, Estados Unidos.

La película que fue dirigida por Ivan Reitman (Los cazafantasmas) se incluyó en la cartelera del evento “Cinema Unbound Drive-in Theater” del Northwest Film Center ya que los organizadores consideraron que como fue filmada en un lugar cercano tenía una “importancia para la historia del cine de Oregón”.

Sin embargo, no todos compartieron ese juicio y a través de su cuenta de Twitter la autora Lois Leveen criticó esta nueva exhibición de la película en el contexto actual de Estados Unidos.

“No hay nada entretenido acerca de la presencia de la policía en las escuelas, que alimenta la tubería de ‘escuela a prisión’ en la que los afroamericanos, latinos y otros niños de color son criminalizados en lugar de educados”, escribió Leveen (vía Washington Times).

“La criminalización de los niños aumenta dramáticamente cuando los policías trabajan en las escuelas. Sí, Kindergarten Cop es solo una película. También lo son Birth Of A Nation y Gone with the Wind, pero reconocemos que películas como esas no son ‘diversión familiar’, son reliquias de cómo la cultura pop alimenta las suposiciones racistas”, concluyó. “Kindergarten Cop romantiza el exceso de vigilancia en los Estados Unidos”.

Actualmente Leveen tiene su cuenta de Twitter en una configuración privada. No obstante, sus palabras resonaron con los responsables del Northwest Film Center y, según recoge Deadline, los organizadores finalmente optaron por remover a la película de su próximo festival.

“Después de una discusión con el personal y los miembros de la comunidad, acordamos que en este momento de la historia, John Lewis: Good Trouble es la película correcta para abrir la serie Drive-In de este año, señaló el Northwest Film Center.

En Kindergarten Cop Arnold Schwarzenegger interpreta a un policía que se hace pasar por profesor de un kinder para atrapar a un narcotraficante.