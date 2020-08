Un director’s cut de Rocky IV eliminará al mayordomo robótico de Paulie

A pesar de que Rocky IV es una de las secuelas más populares de la saga, la película no ha resistido el paso del tiempo cortesía de sus montajes o otros elementos más raros.

Claro, el combate entre Rocky e Ivan Drago es emblemático, junto a su combate plagado por iconografía de la Guerra Fría o la muerte de Apolo Creed, pero también estaba el tema del robot que aparece brevemente en la película y que es un regalo que recibe Paulie, el cascarrabias cuñado de Balboa.

El robot en cuestión era un Sico creado por International Robotics, cuya función estaba enfocada en el trabajo con niños autistas. Como uno de los hijos del actor tiene ese trastorno, y Stallone conoció el desarrollo del robot antes de las filmaciones, Sico se ganó un pequeño rol en la película.

Pero ahora Stallone, quien fue director y guionista de la película, planea lanzar un nuevo corte de Rocky IV que, entre otras cosas, eliminará al robot. Todo se concretará para celebrar los 35 años del estreno de la película, en una decisión que Stallone ya reveló a sus seguidores a través de Instagram.

En ese sentido, mientras un usuario le pidió que no saque la escena de la película, el actor respondió simplemente que: “ya no me gusta el robot”.