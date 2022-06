Un dragón nos observa en el nuevo póster de House of the Dragon

En medio de los rumores sobre una posible serie enfocada en Jon Snow, HBO aprovechó de recordarle a los fanáticos que el mundo de Game of Thrones volverá en agosto de este año de la mano de House of the Dragon, una precuela de la popular serie basada en las novelas de George R.R. Martin.

House of the Dragon estará ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y su trama girará en torno a la Casa Targaryen. En ese sentido, este nuevo afiche remarca que los dragones serán una parte clave de esta historia y mientras Emma D’Arcy aparece como la Princesa Rhaenyra Targaryen, detrás de ella figura un dragón que mira directamente a los espectadores.

House of the Dragon fue co-creada por el propio George R.R. Martin junto a Ryan Condal y, además de D’Arcy, su elenco contará con Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

El estreno de House of the Dragon está programado para este 21 de agosto mediante HBO Max.