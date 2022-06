Un equipo muy especial: El teaser tráiler de la serie basada en A League of Their Own

La historia de los equipos de béisbol femeninos que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial volverá a tener un foco audiovisual.

“A League Of Their Own”, la película que ficcionalizó aquella historia, ahora será será adaptada como una serie de televisión por Amazon Studios.

El original, conocido en Latinoamérica como “Un Equipo Muy Especial”, fue dirigido por Penny Marshall y contó con un elenco que incluyó a Genna Davis, Madonna, Lori Petty y Tom Hanks.

Aquello será reimaginado por la dupla conformada por Will Graham (Mozart in the Jungle) y Abbi Jacobson (Broad City), con esta última integrando el elenco que incluirá a nuevos personajes para abordar la historia de la All-American Girls Professional Baseball League que existió entre 1943 y 1954.

El siguiente es el primer tráiler de esta serie que debutará el 12 de agosto.