Un estudio dice que Dark Souls III y Mario Kart son los videojuegos más estresantes

Los videojuegos son una gran alternativa para entretenernos, pasar el tiempo, compartir con amigos e incluso relajarnos. Sin embargo, hay títulos que debido a su dificultad o dinámica quizás no resultan muy relajantes en última instancia.

En ese sentido, un portal llamado BonusFinder decidió conducir un estudio para determinar cuáles serían los videojuegos más estresantes.

Para ello el portal creó una lista compuesta por “16 de los juegos de consola, PC y dispositivos móviles más populares y desafiantes del mercado” y le encomendó a 14 jugadores la tarea de pasar por cada uno de ellos mientras usaban un monitores de frecuencia cardíaca. Todo con el fin de registrar su frecuencia cardíaca mientras jugaban y así determinar cuáles de estos juegos eran los más estresantes.

De acuerdo a BonusFinder, al considerar el aumento pomedio de la frecuencia cardíaca a lo largo de una sesión de juego de 30 minutos, el ganador estaba claro: Mario Kart sería el videojuego más estresante.

El portal no detalló qué versión de Mario Kart experimentaron los jugadores, sin embargo, señaló que los participantes registraron un aumento del 32,81% en la frecuencia cardíaca promedio en reposo del grupo mientras jugaban a ese título.

Con esa cifra, Mario Kart quedó por sobre juegos como Fifa y Call of Duty. No obstante, el “triunfo” de Mario no fue definitivo.

Pese a que en el gráfico anterior Dark Souls figura casi al final de la tabla, al fijarse en los mayores incrementos en momentos particulares del juego, BonusFinder concluyó que Dark Souls III sería el juego más estresante.

Después de todo, según la investigación, la frecuencia cardíaca de los participantes aumentó en un promedio de 98,44% respecto al promedio de reposo inicial durante un punto de Dark Souls III.

Pero, mientras Dark Souls III produciría el momento más tenso, Fall Guys tampoco se queda atrás y los jugadores también experimentaron un aumento del 95,31% respecto al promedio de la frecuencia cardíaca en reposo en partes de ese título.

Obviamente la muestra de esta investigación es bastante acotada y por ende sus resultados están lejos de ser definitivos. No obstante, no dejan de ser curiosos sobretodo cuando, en el otro lado del espectro, también plantean que Animal Crossing, Los Sims y Skyrim “redujeron la frecuencia cardíaca promedio de los participantes durante el transcurso de una sesión de 30 minutos, hasta en un 5%”.