Un grupo de enanos tendrá que recuperar Khazad-dûm en Return to Moria, el nuevo videojuego de El Señor de los Anillos

Un nuevo videojuego de El Señor de los Anillos se presentará durante el próximo año. Se trata de The Lord of the Rings: Return to Moria, un nuevo título de supervivencia y creación de recursos que estará disponible solo para PC.

De acuerdo al anuncio del juego en el Epic Games Summer Showcase, este título estará ambientado en la Cuarta Edad de la Tierra Media. Es decir, después de la derrota de Sauron. Y a grandes rasgos su trama se enfocara en un grupo de enanos que tienen la misión de recuperar Moria.

“The Lord of the Rings: Return to Moria sigue a los enanos en una nueva aventura para recuperar su legendario hogar de Moria en las Montañas Nubladas, unas míticas y gigantescas minas donde los jugadores tendrán que sumar fuerzas para sobrevivir, crear, construir y explorar. Ten los ojos muy abiertos, valeroso expedicionario, pues en sus galerías y cavidades te aguardan misterios y peligros”, dice la descripción del juego en la Epic Games Store.

Puedes ver el tráiler de anuncio de The Lord of the Rings: Return to Moria aquí:

Algunas de las características de The Lord of the Rings: Return to Moria incluirán un creador de personajes, un creador de armas y objetos, además de un modo multijugador cooperativo.

The Lord of the Rings: Return to Moria fue desarrollado por North Beach Games y su publicación estará a cargo Free Range Games. Este juego solo estará disponible para PC a través de la Epic Games Store en 2023.