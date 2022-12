Un guionista de Solo reveló el punto de la trama que quería arreglar en una posible secuela

Solo: A Star Wars Story no es una película perfecta, pero igualmente tiene varios adeptos que todavía esperan una secuela del spin-off de Star Wars enfocado en la juventud de Han. Pero mientras Lucasfilm todavía no anuncia planes para Solo 2, uno de los guionistas de la entrega original reveló algo que quería hacer en esa potencial película.

En una entrevista con The Hollywood Reporter a propósito del reciente estreno de la serie Willow, el guionista Jonathan Kasdan contó que su anhelo para Solo 2 era solucionar un punto de la trama en la cinta original respecto a Qi’ra y Dryden Vos.

Concretamente al ser consultado sobre una teoría respecto que Qi’ra era la informante de Enfys Nest, Kasdan abordó otro punto que considera una falencia en el guión de Solo.

“Es una gran teoría. No era lo que estábamos pensando exactamente, pero te diré el mayor problema que siempre me ha rondado sobre Solo. Voy a revelar la pesadilla del escritor ahora mismo. Si Dryden Vos (Paul Bettany) está tan preocupado por exponer a su pandilla en el atraco (de Kessel), ¿por qué envía a su ayudante más confiable (Qi’ra) para que sea el miembro más visible del equipo que roba el coaxium? Me parece que tendría que matarla casi de inmediato solo para separarse de ese trabajo. Así que siempre me volvía loco, y era un problema que estaba ansioso por retomar en una secuela”, dijo Kasdan.

Si bien el guionista no detalló cómo habría resuelto ese problema, Kasdan señaló que le “encantaría volver a visitar es la relación entre” Han Solo y Qi’ra “porque hay mucha diversión y complejidad en (esa) relación”.

Pero claro aunque Qi’ra recientemente ha adquirido relevancia en los cómics de Star Wars, por ahora no hay planes para llevar al personaje nuevamente al cine o al streaming pese a que Kasdan considera que un especial en Disney Plus sería una opción intrigante.