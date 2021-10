Un hombre ha recibido miles de llamadas y una oferta de dinero debido a que su número de teléfono aparece en El Juego del Calamar

Desde su estreno en Netflix a mediados de septiembre, El juego del calamar se ha convertido en todo un fenómeno, por lo que considerando que la serie incluso podría convertirse en la apuesta más popular de la historia de ese streaming, no resulta sorprendente que varias personas trataran de llamar al número de teléfono que aparece en el programa.

Pero lo que simplemente podría haber quedado como un ejercicio infructuoso por parte de los fans de El juego del calamar se habría convertido en un verdadero dolor de cabeza para un hombre.

Según reporta The Korea Times, el número de teléfono que aparece en El juego del calamar es verdadero y corresponde a un hombre de cerca de 40 años que vive provincia de Gyeonggi en Corea del Sur.

Desde que El juego del calamar debutó en Netflix este hombre dice que ha recibido un flujo incesante de llamadas y particularmente le comentó a la cadena MBC que recibiría alrededor de 4 mil llamadas telefónicas diariamente. Todo además de mensajes de texto e imágenes.

Incialmente el hombre no sabía que esto se debía a una popular serie de Netflix, pero eventualmente se enteró que lo suyo no era un simple caso de spam.

No obstante, aunque el sujeto dice que recibe llamadas en la madrugada por parte de personas que “quieren participar del juego” y simplemente no puede dormir, también asegura que no podría deshacerse del número porque está vinculado a su trabajo y lo tiene hace una década.

Pero claro, aunque este hombre no quiere cambiar su número de teléfono no han faltado los interesados en adquirir esa línea. De hecho, a través de Facebook un político llamado Huh Kyung-young ofreció comprar el número de teléfono del sujeto.

“Escuché que el propietario del número de teléfono que se muestra en una tarjeta de presentación en El juego del calamar está sufriendo graves daños por las llamadas de broma. Me gustaría comprar el número por 100 millones de wones”, escribió el candidato presidencial.

Por ahora no está claro cómo se resolverá esta situación ya que aunque Netflix no se ha pronunciado al respecto, el periódico Hankook Ilbo asegura que la producción de El juego del calamar estaría en negociaciones con el actual propietario del número de teléfono para resolver el problema.