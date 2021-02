Un juego con bugs de Google Stadia no se puede arreglar porque sus creadores fueron despedidos

Hace unas semanas se supo del cierre de los estudios de Google Stadia, los cuales tenían como objetivo desarrollar diferentes títulos para la plataforma de Google. Poco tiempo ha pasado y ya se conocen las primeras consecuencias de esta medida.

Según se conoció recientemente uno de los juegos disponibles en la plataforma, y que pertenecía a un estudio que fue comprado por la compañía en 2019 no ha podido solucionar una serie de bugs debido a que los trabajadores fueron despedidos con el reciente cierre.

Se trata del caso de Journey to the Savage Planet, el cual fue desarrollado por Typhoon Studios y publicado originalmente por 505 Games. El estudio desarrollador fue comprado por Google a fines del 2019 y en enero pasado fue lanzada la versión para Google Stadia.

Esta versión estaba lejos de ser perfecta y cuenta con una serie de errores, problemas y bugs, es así como a través del reddit del juego en Stadia se pueden leer varias quejas de los diferentes problemas que presenta.

Tras esto otro usuario decidió contactar al antiguo publicador, 505 Games, quienes le mencionaron que “Sugerimos que contactes de nuevo con el soporte de Stadia de nuevo y les informes que la editora de la versión de Stadia de Journey to the Savage Planet son, de hecho, ellos” agregando que “además, hazle saber al representante que Typhoon Studios, el desarrollador de Journey to the Savage Planet, fue adquirido por Google Stadia en 2019, lo que significa que deben tener más información sobre esta situación”.