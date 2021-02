Un nuevo reporte dice que Henry Cavill no aparecerá como Superman en Shazam 2

El viernes pasado se instaló un rumor que no tardó en llamar la atención de los fanáticos del Superman en Henry Cavill. En la antesala del estreno del “Snyder Cut” de Justice League y con miras a un inicio de las filmaciones de Shazam! Fury of the Gods durante los próximos meses, desde el portal That Hashtag Show aseguraron que Cavill volvería a interpretar a Superman en la secuela de Shazam.

Aunque esa información no estaba confirmada, la posibilidad de un regreso del Superman de Cavill no tardó en esparcirse por redes sociales por lo que, durante la tarde del viernes, desde el portal Variety publicaron un reporte refutando a aquel rumor.

“A pesar de que varios informes online sugieren lo contrario, Henry Cavill no aparecerá como Superman en el próximo proyecto de DC Films Shazam! Fury of the Gods, confirmaron a Variety dos fuentes con conocimiento directo de la producción y el calendario de Cavill”, dice el portal.

Evidentemente una aparición del Superman de Cavill en Shazam 2 no es una propuesta descabellada considerando que la escena post-créditos de la película original conectó al mundo de Billy Batson con el Hombre de Acero. Sin embargo, este nuevo reporte plantea que por ahora eso no sería una posibilidad.

En ese sentido, el momento de la información sería un punto clave ya que al hablar sobre el mismo tema el director de Shazam 2, David F. Sandberg, clarificó que no pretende hablar de rumores por lo que pasó con la producción de la película anterior.

“No voy a comentar sobre los rumores de casting por varias razones. Una (razón) es que no puedes estar seguro de nada hasta que haya sucedido”, escribió el director. “A la mitad del rodaje de Shazam, el plan seguía siendo que Cavill participara. Los reporteros podrían haberlo recogido y habrían tenido razón en ese momento pero habrían estado equivocados al final”.

Shazam! Fury of the Gods retomará la historia de Billy Batson y su familia. Actualmente la película pretende estrenarse en 2023 y sus filmaciones podrían comenzar durante el próximo mes de mayo.