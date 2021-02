Un rumor dice que Henry Cavill volvería a interpretar a Superman en Shazam 2

Durante los últimos años han surgido un montón de reportes sobre el futuro de Henry Cavill como Superman. Después de todo, mientras el actor dice que aún no renuncia a interpretar al héroe, algunos reportes y la ausencia de proyectos concretos para su versión del personaje mantienen un manto de duda en torno a la continuidad de la versión de Clark Kent que se presentó en Man of Steel.

Pero en un panorama donde Ben Affleck volverá para la película de The Flash luego de colgar la capucha de Batman después de Justice League, un nuevo rumor sostiene que Henry Cavill podría regresar como Superman en Shazam: Fury of the Gods.

De acuerdo al portal That Hashtag Show, Cavill y Warner Bros nuevamente estarían en buenos términos y “Cavill interpretará al personaje por un tiempo”.

En ese sentido, mientras el reporte dice que por ahora no habrían planes para Man of Steel 2, That Hashtag Show sostiene que sus fuentes “dicen que Henry Cavill aparecerá en Shazam 2″.

Por supuesto, esto es un rumor y por ahora está lejos de ser algo confirmado aunque evidentemente una aparición de Cavill como Superman en la secuela de Shazam tendría sentido debido a la escena post-créditos de la primera película.

Shazam: Fury of the Gods será dirigida por David F. Sandberg, el mismo director que comandó la primera película de Billy Batson, y aparentemente planearía comenzar sus filmaciones durante el próximo mes de mayo con miras a un estreno de 2023.

Por otra parte, Cavill aparecerá nuevamente como Superman en el “Snyder Cut” de Justice League, que finalmente verá la luz este 18 de marzo en Estados Unidos.