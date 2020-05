Un nuevo reporte indica que Henry Cavill aún no está en negociaciones para volver como Superman

Durante esta semana surgió la bomba que ganó credibilidad ante el cambio insospechado en la historia del denominado “Snyder Cut” de Justice League. The Wrap reportó que el actor Henry Cavill (Mission: Impossible - Fallout; The Witcher) estaba en conversaciones preliminares con Warner Bros. para volver a interpretar a Superman, con todo apuntando a un cameo y no a una nueva película en solitario. Dicho reporte fue avalado por otros medios, incluido Deadline.

Pero ahora la sección Heat Vision de The Hollywood Reporter, a través de su newsletter, aclaró que el actor no está actualmente en negociaciones ni su personaje ha sido incorporado a alguna de las películas cuyos guiones ya están completos, como son los casos de The Flash de Andy Muschietti o Black Adam de Jaume Collet-Sera.

Sin embargo, aunque las negociaciones no existen, en el sitio explican que Warner Bros. sí está interesado en traer de regreso al actor y por ahora están en medio de algo clave: determinar cómo se concretaría su potencial reaparición en el cine. Recién después de eso harán una oferta formal.

Cuando surgió el reporte inicial, no pocos especularon que la negociación se había gatillado en relación a lo que sucederá con el lanzamiento del Snyder Cut, pero lo cierto es que en el estudio nunca descartaron el futuro de Cavill como Superman. De hecho, cuando surgió el reporte de que Cavill tenía condiciones para volver, los representantes del actor lo negaron y comunicaron que no había ninguna puerta cerrada. Y posteriormente, el propio Cavill declaró que no había renunciado al rol.

De ahí que el escenario seguiría siendo el mismo de los últimos años. Hay que esperar a que Warner Bros. determine qué diablos quiere hacer con Superman.

Todo lo opuesto pasó con su decisión sobre Batman, ya que aquello se resolvió de forma mucho más rápida, dando pie a la creación de la película de Matt Reeves que actualmente tiene sus filmaciones paralizadas por el COVID-19.