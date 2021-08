Un nuevo video del set de Shazam: Fury Of The Gods anticiparía un romance

Aunque durante los últimos meses han surgido varias imágenes del set e incluso se han publicado algunos vistazos oficiales a la película, aún no existen muchos detalles respecto a la trama de Shazam! Fury Of The Gods.

De hecho, más allá de que el héroe titular y su familia volverán a la acción, en estos minutos solo está claro que personajes como el mago (Djimon Hounson) también regresarán. Todo mientras Helen Mirren y Lucy Liu aparecerán como hijas de Atlas y operarán como villanas.

En ese sentido y considerando que este panorama de incertidumbre se extenderá durante un tiempo más debido a que el estreno de la secuela de Shazam! recién se concretará en 2023, un nuevo video del set resulta particularmente llamativo ya que da una de las primeras pistas novedosas de la trama.

Por supuesto, esto podría calificar como un spoiler, pero si creen que se olvidarán de esto durante los próximas años, no hay problemas en que sigan leyendo.

Durante esta semana se dio a conocer un nuevo video del rodaje de Shazam! 2 donde no solo se ofrece otro vistazo a Zachary Levi como el héroe titular y Djimon Hounson como el mago, sino que Jack Dylan Grazer también aparece como Freddy Freeman y está besando a nada más ni nada menos que el misterioso personaje de Rachel Zegler.

La participación de Rachel Zegler en Shazam! Fury Of The Gods fue revelada tiempo atrás, sin embargo, hasta el momento se desconoce el nombre de su personaje y solo se ha dicho que sería “clave” para la trama.

En ese sentido, solo queda especular respecto a qué rol podría jugar el personaje de Zegler en esta historia y qué impacto tendría su potencial romance con Freddy en la próxima aventura de Shazam.

El estreno de Shazam! Fury Of The Gods está fijado para junio de 2023.